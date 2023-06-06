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Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kentte durdurulan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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