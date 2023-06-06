Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda kentte durdurulan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel