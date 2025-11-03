Kocaeli Darıca'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması sonucu gözaltına alınan 56 yaşındaki K.B. tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede önceki gün gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi K.B. (56), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel