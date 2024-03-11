Kocaeli Darıca'da Apartman Yangını
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken çatıda hasar oluştu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.
Emek Mahallesi Berrak Sokak'ta apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, apartmanın çatısına da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, çatıda ise hasar oluştu.