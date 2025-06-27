Kocaeli Çayırova'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Kocaeli Çayırova'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
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Çayırova'da bir kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden 20 yaşındaki A.D., bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Akse Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir kafenin önünde arkadaşlarıyla konuşan A.D. (20), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan A.D, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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