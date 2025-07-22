Kocaeli Cankurtaranları, 284 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli Cankurtaranları, 284 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı
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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 14-20 Temmuz tarihlerinde 284 kişiyi boğulmaktan kurtardı. KOSKEM tarafından yapılan açıklamada, toplamda bu yıl 935 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta 284 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

KOSKEM ekipleri, 14-20 Temmuz tarihlerinde 284 vatandaşı boğulmaktan kurtardı, 37 vatandaşa ambulans birimleriyle sağlık hizmeti verdi. En fazla kurtarma işlemi 125 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 85 vakaya müdahale edildi.

Ekipler ayrıca Kerpe'de 15, Bağırganlı'da 13, Sarısu'da 11, Darıca'da 8, Kovanağzı, Seyrek ve Bayramoğlu'nda 7'şer, Miço Kadınlar Plajı ve Ereğli'de 3'er kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, 15 Haziran'dan bu yana toplam 935 vatandaşı boğulmaktan kurtardığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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