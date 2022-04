Kocaeli Büyükşehirden muhtarlara kırtasiye malzemesi

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla 472 muhtarlığa kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu Büyükşehir Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla 472 muhtarlığa kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu

Bu kapsamda bu yıl da kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına teslim edildi. Muhtarları en büyük hizmet ortağı olarak gören ve taleplerini en hızlı şekilde yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için muhtarların ihtiyaçlarını gidererek, onların her zaman yanında oluyor.

KIRTASİYE MALZEMELERİ TÜM MUHTARLARA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs ile mücadele sürecinde etkin görev alan il genelindeki tüm mahalle muhtarlarına geçen ocak ayında dezenfektan, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, mikrofiber temizlik bezi, limon kolonyası, medikal maske ve ıslak havludan oluşan temizlik malzemesi desteği sağlanmıştı. Söz konusu destekler kapsamında, vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullanılmak üzere hazırlanan kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, il genelinde tüm muhtarlıklara teslim edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nce, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa gönderilen kolilerde, muhtarların gündelik işlerde kullandığı 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin ve ilgili personeli katıldı. Belediye yetkilileri, Başkan Tahir Büyükakın'ın selamını ilettikleri muhtarların her zaman hizmetinde olduklarını belirtti. Muhtarlar, kırtasiye malzemesi desteğinden dolayı Başkan Büyükakın'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Şu ana kadar muhtarlık hizmet bürolarına toplam 197 takım ofis mobilyası, 5800 plastik masa, 15 bin 700 plastik tabure ve 16 bin 200 plastik sandalye tedarik edildi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından her sene olduğu gibi bu sene de muhtarlara kırtasiye desteğini sürdürdüğünü söyledi. Her zaman muhtarların yanında olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür eden Öztürk, "Muhtarlarımızın her türlü ihtiyacını Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Ofis ve kırtasiye malzemeleri, muhtar arkadaşlarımıza çok ciddi bir katkı oluyor. Körfez ilçemizdeki tüm muhtarlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Körfez'den çok selamlarımızı iletiyorum." şeklinde konuştu. İzmit Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı ise Büyükşehir Belediyesi'nin her konuda muhtarlara destek verdiğini belirterek, "Tahir Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı hepsinden razı olsun." dedi. Büyükşehir Belediyesine desteklerden dolayı teşekkür eden Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, kırtasiye malzemelerinin, muhtarların ihtiyaçlarına göre doğru bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Derince Muhtarlar Derneği Başkanı ve İbni Sina Mahalle Muhtarı Ömer Lütfü Karadeniz, ne zaman ihtiyaçları olsa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiğini ve her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, Derince muhtarları olarak Tahir Büyükakın Başkana teşekkür etti. Ömerağa Mahalle Muhtarı Adnan Ulusoy ve 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül de destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

