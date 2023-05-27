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Kocaeli Büyükşehir Zabıtası Düşürülen Eşyaları Sahiplerine Teslim Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası Düşürülen Eşyaları Sahiplerine Teslim Ediyor

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Kocaeli büyükşehir zabıtası ve güvenlik personeli, cüzdanını düşüren vatandaş ile telefonunu kaybeden öğrencinin telefonunu bularak kendilerine teslim etti. Büyükşehir ekipleri, düşürülen eşyaları sahiplerine ulaştırmak için titiz çalışma yürütüyor.

Kocaeli büyükşehir zabıtası ve güvenlik personeli, cüzdanını düşüren vatandaş ile telefonunu kaybeden öğrencinin telefonunu bularak kendilerine teslim etti.

Kocaeli büyükşehir zabıtası, rutin kontrollerinin yanı sıra telefon ve cüzdan gibi düşürülen eşyaları da sahiplerine ulaştırmak için titiz çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Bulvarı'nda denetim sırasında yerde cüzdan buldu. Ekipler kısa sürede cüzdan sahibinin kimlik bilgileri sayesinde vatandaşa ulaştı. Kimlik, ehliyet ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanını zabıta ekiplerinden teslim alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti Ayrıca bir kız öğrenci, Bilim Merkezi'nde bulunan kütüphanede cep telefonunu düşürdü. Durumun güvenlik görevlilerine bildirilmesiyle konuyu araştıran ekipleri, telefonu bularak öğrenciye teslim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Zabıta Güncel Haberler

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