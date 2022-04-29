Kocaeli Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

Kocaeli'de yaşayan vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketler ile tatlı satışı yapan işletmelere yönelik sıkı bir denetimde bulunuyor. Periyodik denetimlerinde özellikle fahiş fiyata karşı göz açtırmayan ve halkın yanında olan ekipler, bayram öncesinde ise şeker, tatlı ve çikolata satışlarını dikkate alarak, bu yönde denetimler yaptı.

HER ŞEY KOCAELİ HALKININ HUZURU İÇİN

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan Büyükşehir Zabıtası, Kocaeli halkının huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerde ve tatlı imalatı yapan işletmelerde tatlı, şeker ve çikolata gibi bayramın olmazsa olmaz ürünlerini denetleyen ekipler, satışı yapılan yerlerde gramaj, ambalaj, fiyat tarifesi ve genel temizlik gibi konulara çok dikkat ediyor. Ekipler, denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde de bulunuyor.

MAĞRUDİYETİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol eden ekipler, böylece vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiyor. Kocaeli halkının huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Büyükşehir Zabıtası bayram boyunca bu tür denetimlerini kent genelinde sürdürmeye devam edecek.

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