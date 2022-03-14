Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında - Haberler

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Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında

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Kocaeli Büyükşehir yemek tırı Ukrayna sınırında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin insani yardım için Ukrayna'na gönderdiği 'Mobil Yemek Tırı' bölgeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçmiş ve Antikkapı A.Ş. bünyesindeki 'Mobil Yemek Tırını' bölgeye göndermişti. Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret şehrinde konumlandırılan tır, AFAD gözetiminde yemek dağıtımına başladı.

SİRET ŞEHRİNDE KONUMLANDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türkiye harekete geçmiş, acil insani ihtiyaçların giderilmesi için AFAD Başkanlığı'nca toplanan yardımlar Ukrayna'ya ulaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Antikkapı bünyesinde bulunan 'Mobil Yemek Tırını' geçtiğimiz hafta bölgeye sevk etmişti.

YEMEK ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na teslim edilen yemek tırı Ukrayna-Romanya sınırındaki Siret şehrinde konumlandırıldı. AFAD görevlileri yemek tırında bölge halkı, mülteci ve görevli personel için yemek üretimine başladı. 'Mobil Afet Tırında' pişirilen yemekler AFAD ekipleri tarafından dağıtılıyor.

MOBİL AFET TIRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırı, Ukrayna'daki insanlara hizmet verecek. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araçta günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Ukrayna, AFAD, Güncel, Haberler

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