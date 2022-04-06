Kocaeli Büyükşehir, Ramazan'da da aç ve açıkta bırakmıyor

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın " Kocaeli'de kimse aç ve açıkta kalmayacak" talimatını büyük bir hassasiyetle yerine getiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, evsiz bir vatandaşın daha imdadına yetişti. Özellikle soğuk kış günlerinde pek çok vatandaşa yuva olan Barınma ve Konaklama Merkezi, Ramazan ayında da kapılarını kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara açıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 153 Koordinasyon Merkezi'ne gelen telefonla Gebze'de bir vatandaşın Çamlık Parkı'nda bankta yattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine Çamlık Parkı'na yönlendirilen Zabıta ekipleri, evsiz olduğu anlaşılan söz konusu vatandaşı araçla alarak Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürdü. Yeni kıyafetler verilen kişi böylece sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

EV ORTAMINDA HİZMET

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Barınma ve Konaklama Merkezi, İzmit ve Gebze'de hizmet veriyor. Merkez, Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi kişileri, engellileri, yaşlıları ve olası bir afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileleri misafir ediyor. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her türlü talebi karşılanıyor. Bu bağlamda üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz bir şekilde sunulduğu asansörlü merkezin her katında mutfak, tuvalet ve banyo bulunuyor.

İHBAR HATTI '153'

Devriye gezerken ya da duyarlı vatandaşların ihbarıyla kimsesiz vatandaşlara ulaşan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, mağdur vatandaşlar için çağrıda bulundu. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi'nin aranmasını istedi.

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