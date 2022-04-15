Kocaeli Büyükşehir'in TIR'ı Ukrayna'da yemek dağıtımına devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir'in Mobil Yemek Tırı, Ukrayna'nın Lviv şehrinde savaştan etkilenen ailelere yemek dağıtımına devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ukrayna'ya gönderdiği Mobil Yemek Tırı, yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) bünyesinde faaliyet gösteren tır, günlük 1200 kişiye 3 çeşit yemek veriyor.
Afad BÜNYESİNDE ÇALIŞIYOR
Ukrayna'da çatışmalar devam ederken Türkiye'den giden yardım kuruluşları da faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mobil Yemek Tırı da AFAD bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.
ANTİKKAPI A.Ş. BÜNYESİNDE
Ukrayna'da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını bölgeye göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.'nin bünyesine kattığı Mobil Yemek Tırında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.