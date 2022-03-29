Kocaeli Büyükşehir'den Yaşlılar Haftasında "sürdürülebilir hayat" konulu söyleşi

Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 34 milyon ve ülkemizde ise 450 bin civarında Alzheimer hastası olduğunu aktaran yetkililer; Türkiye'de yaşlanan nüfusun artması sebebiyle 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığının en önemli sağlık sorunu olacağı öngörüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz tarafından yaşlılarımıza ve yakınlarına Alzheimer ve Demans hastalığı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Hafızayı güçlendirmeye yönelik ipuçları verdi.

DR. ALAGÖZ DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞINI ANLATTI

Doç. Dr. Alagöz seminere katılan bireylere Demans hastalığını; bilişsel yetiler, yargılama, muhakeme (akıl yürütme) ve içgörü kaybı ile karakterize, genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı olan ve çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilen sendrom olarak açıkladı. Alagöz, Alzheimer Hastalığını ise; beyin dokusunun incelenmesiyle saptanabilen nörobiyolojik değişiklikleri olan, bilişsel işlevlerde bozulma ile kendini gösteren, ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir Demans türü olarak tanımladı, ''Sinsi başlayan bellek kaybı ve davranış bozuklukları ile karakterize edebilir" dedi.

UNUTKANLIK KONUSU

'Alzheimer ve Demans ile Sürdürülebilir bir Hayat' konulu söyleşide Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz unutkanlık üzerine şunları söyledi; ''Belleğimizde bazı bilgiler var, zamanla bunlar siliniyor ve daha sonra biz bunları unuttuk, hatırlamıyoruz diye dile getiriyoruz. Genel olarak sürekli tekrarlamadığımız zihnimize çağırmadığımız bilgileri unutuyoruz. Hemen bir şeyi unuttuğumuzda bunadım mı diye düşünmemek lazım. Pek çok hastalığın seyri sırasında unutkanlık karşımıza çıkabilir. Her unutkanlık sizde bir hastalık olduğunu düşündürmesin" dedi.

UNUTKANLIĞIN SEBEPLERİ

Alagöz, "Çok farklı sebeplerden dolayı da unutkanlıkla karşı karşıya gelebiliriz'' bilgisini verdi. Çok sık gördüğümüz sıkıntıların, hastalıkların bile unutkanlığa sebebiyet verebildiğinden bahseden Doç. Dr. Alagöz, ''Buhranlı dönemden geçmek, evlere izole olmak, kimseyle görüşmemek bile unutkanlık sebebi olabilir. Veya bu biraz daha ilerler ve ruhsal hastalıklar boyutuna girebilir. Sürekli zihnimizi meşgul tutmak, buna yönelik faaliyetlerde bulunmak sürecin seyrine katkı sağlar" dedi.

SÖYLEŞİYE KATILANLARA HEDİYE

Ayrıca söyleşiye katılanlara hafızayı güçlendirmeye yönelik örgü, mangala ve bulmaca seti hediye edildi. İlerleyen zamanda gönüllü öğrenciler ile yaşlı bireylerimizi bir araya getireceklerini aktaran yetkililer, söyleşiye katılan bireylere ve yakınlarına söyleşide takdim edilen hediyelerin uygulaması ve kullanımı noktasında destek sağlayacak. Böylelikle genç nesil ile ileri yaş gruplarının birlikte vakit geçirmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesini yetkilileri yaşlılarımıza yönelik bu tür çalışmaların devam edeceğini de belirtti.

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