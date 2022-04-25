Kocaeli Büyükşehir'den EKPSS'ye ulaşım desteği

"Engelsiz Taksi" ile evlerinden alınıp sınava ulaşımı sağlanan öğrenciler, sınav sonrası evlerine geri bırakıldı.

HAFTA SONUNDA YAPILDI

İki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 81 il merkezinde pazar günü gerçekleşti. Saat 10:15'te başlayan sınav tek oturumda yapıldı. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulandı. Testlerde toplam 60 soru bulunup ve sınav süresi 60 dakika oldu. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 20 Mayıs 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

''ENGELSİZ TAKSİ İMDADIMIZA YETİŞİYOR''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanan Emrullah Yalçın, 'Yaklaşık 1.5 senedir Engelsiz Taksiyi kullanıyorum. Uzak yerlere gitmek için Engelsiz Taksi çok iyi. Gerçekten çok memnunum. İmdadımıza yetişiyorlar. Bugün EKPSS sınavı için buradayız. Bilgisayar programcılığı okudum. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun' dedi. Yanında refakatçi ile birlikte sınav merkezine ulaşımı sağlanan engelli bireyler, daha sonra evlerine tekrar sorunsuz bir şekilde götürüldü. Kocaeli Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanan Muhammed Eski de, ''Bugün Engelli KPSS sınavına girdim. Sınavım güzel geçti. Büro işi istiyorum. Kartepe'deki ikametimden Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ulaşımım sağlandı. Sınav için Engelsiz Taksi araçları ile zorlanmadan geldik. Büyükşehir Belediyesine bize bu imkânları verdiği için çok teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.

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