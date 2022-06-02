Kocaeli Büyükşehir'den Dilovası'na 2 bin 400 metrelik yeni altyapı - Haberler

Üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Yakın zamanda Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yağmursuyu altyapı çalışmasını bitiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçenin en önemli güzergahından birisi olan İstiklal Caddesi'nde yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasına başladı.

ÇALIŞMALAR BELEDİYE ÖNÜNDEN BAŞLADI

İş kapsamında Dilovası Belediyesi önünden çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, ilçe stadı olan Nihat Karadaş Stadyumu dönüşüne yani Bilal Habeşi Caddesine kadar bin 800'ü yağmursuyu ve 600 metresi kanalizasyon olmak üzere toplamda 2 bin 400 metre altyapı hattı inşa edecek.

PROJENİN MALİYETİ YAKLAŞIK 11 MİLYON

90 gün içerisinde bitirilmesi hedeflenen projede çalışmalar sabah 08.30'da başlıyor ve yoğun bir tempo ile akşam 22.00'ye kadar devam ediyor. Dilovası için önemli bir altyapı yatırımı olan projenin Büyükşehir'e yaklaşık maliyeti 11 milyon TL'yi buluyor.

SU BASKINLARI SONA ERECEK

İstiklal Caddesi, Dilovası Belediyesi önünden başlayıp ilçe kaymakamlık yerleşkesine doğru uzanan ve gün içerisinde vatandaşların yoğun kullandığı bir cadde olarak öne çıkıyor. Yağışların yoğun olduğu aylarda İstiklal Caddesi'nin kuzey tarafından yağmur suları yoğun bir şekilde belediye yönüne doğru akıyordu. Bu durumu dikkate alarak, vatandaşların herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu altyapı çalışması ile su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

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