Kocaeli Büyükşehir'den 472 muhtara dizüstü bilgisayar - Haberler

Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli genelindeki tüm muhtarlıklara alınan dizüstü bilgisayarları, düzenlenecek törenle muhtarlara teslim edecek

Bu kapsamda alınan dizüstü bilgisayarların muhtarlara dağıtımı, 7 Haziran Salı Günü saat 11.00'de Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle yapılacak. Muhtarları en büyük hizmet ortağı olarak gören ve taleplerini en hızlı şekilde yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için muhtarların ihtiyaçlarını gidererek, onların her zaman yanında oluyor.

DAHA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET

Bu kapsamda, ekonomik ömrü biten masaüstü bilgisayarların yerine, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa dizüstü bilgisayar alındı. Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletebilecek. Dizüstü bilgisayarların dağıtım töreni, 7 Haziran Salı günü İzmit Sekapark'taki Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Törende muhtarlara dizüstü bilgisayarların dağıtımı, Başkan Tahir Büyükakın tarafından yapılacak.

BİLGİSAYARLARA MUHTAR AKTİF SİSTEMİ YÜKLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nce, muhtarlarla iletişimin hızlı sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden talep ve şikâyetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor. Muhtarlar, taleplerini bilgisayar üzerinden interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletiyor. Böylece muhtarlar, bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor.

KALİTELİ VE HIZLI HİZMET

Muhtarlar tarafından, Muhtar Aktif Sistemi'ne yapılan başvurular e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve ilgili daireye çözümü için sistem üzerinden gönderiliyor. Dairelere gönderilen yazıların cevapları sistem üzerinde takip edilebiliyor ve gelen cevaplar ilgili muhtara yazı ile bildiriliyor.

Kocaeli'nin 12 ilçesindeki 472 mahallesinde her türlü problem, mahallenin görüşleri ve istekleri anlık olarak Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'ne iletilebiliyor. Ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının bilgisayarına iletiliyor. Bu uygulamayla mahallelerinin en uç noktalarına kadar kaliteli ve daha hızlı hizmet sağlanıyor.

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