Kocaeli Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla "2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında,

2600 çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini arttırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteği, bu yıl da artarak devam ediyor. Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan gübre ve tohum desteğinden, 2022 ilkbahar döneminde 2600 üretici yararlanıyor.

ÜRÜNLER, KOOPERATİFLERDEN TESLİM ALINIYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje kapsamında, ilkbahar dönemi için 2600 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanıyor. Çiftçiler, il genelinde 15 farklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ön teslim tutanakları ile ürünlerini teslim almaya başladı. Dağıtım, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR"

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk, çiftçilerin Büyükşehir Belediyesinin gübre ve tohum desteğine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öztürk, "Bu, bizim için, çiftçilerimiz için çok kıymetli bir destek. Aynı zamanda üretimi de teşvik edici olduğundan, verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Başkan Büyükakın'ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, bu adımların devam edeceğine olan inancını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu destek çiftçilerimiz için ciddi anlamda bir can suyu oldu. Özellikle yüzde 50 hibe destekli olması üretimi teşvik ediyor. Böylece, daha fazla yeri ekmelerini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, özellikle tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerle Türkiye'ye örnek oluyor. Bu da çiftçilerimizi heyecanlandırıyor, daha çok tarım arazisini ekme arzusu doğuruyor. Hem şehrimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor."

DESTEKLER, ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Aynı zamanda çiftçilik ve hayvancılık yapan Derince Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere verdiği desteklerin geleneksel hale geldiğini ve her yıl bu desteklerin artarak devam ettiğini dile getirdi. Daha önce mazot, gübre ve tohum desteğinden yararlandığını, ilkbahar sezonunda ise yem bitkisi tohumu ve gübre aldığını aktaran Tokuç, "Çiftçinin kalkınması ve daha çok üretmesi için bu destekler çok faydalı. Çiftçilerimiz bu destekten gayet memnun. İnşallah önümüzdeki günlerde tohum ve gübrelerimizi toprakla buluşturacağız. Şu anda ekilmeyen yer kalmadı. Destek devam ettiği sürece köylü ekecek, üretmeye devam edecek. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TAHİR BAŞKAN HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA"

Derince Karagöllü Divanı Çalköy'den Ergün Keser ise "Başkan Büyükakın'a katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çiftçinin her zaman yanında. Esnafın yanında. Daha başka ne yapsın. Gübre desteğinden yararlanıyorum. Mısır ekeceğim. Ayçiçeği gübresi için müracaatta bulundum, yakında onu da teslim alacağız. Daha önce de tamamı hibe mazot desteği almıştım. Büyükşehir her zaman yanımızda. Bundan çok memnunum." ifadelerini kullandı. Körfez Çıraklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erhan Uçar da Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeli gübre ve yem bitkisi tohumu desteğinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Hayvancılık yapıyorum. Mısır ve yonca ekeceğim. Ekim döneminde de yulaf ve arpa düşünüyorum. Daha önceki desteklerden de yararlanmıştım.Bunların artarak devam etmesini istiyorum. Başkan Büyükakın'a da teşekkür ediyorum. Destek oldukça üretmeye devam edeceğiz."

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