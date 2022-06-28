Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sağanağın etkili olduğu Bartın'a destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlardan etkilenen Bartın'a kamyon ve vidanjör desteğinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlardan etkilenen Bartın'a kamyon ve vidanjör desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bartın'da sağanak sonrası Yalı mevkisinde ırmakta su seviyesinin yaklaşık 8 metre yükseldiği ve şehir merkezinin sular altında kaldığı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Gene Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin, sel sonrası yapılan çalışmalara katkı sağlamak için Bartın'a hareket ettiği ve bölgede çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, bölgeye Fen İşleri Yol Bakım Timi'nden 3 kamyon, İSU'dan 3 vidanjör ve 6 personelin gönderildiği kaydedildi. AA / Hande Durmuş - Güncel Güncel Haberler

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