Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 55 ton hibeli arı yemi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 55 ton arı yemi dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde hayata geçirilen destek projeleri, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohumu, gübre, meyve fidanı, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çeşitli katkılar sağlayan belediye, daha önce de arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği verdi.

Bu yıl da kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak mesleğin geliştirilmesi, karlılığın, rekolte ve verimliliğin artırılması amacıyla "Arıcılığı Destekleme Projesi" başlatan belediye, yüzde 50 hibeli 55 ton yemi, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 400 aktif üreticiye teslim etmeye başladı.

Kovan sayısına göre tespit edilen arı yemleri, belediye hizmet binasından yarın mesai bitimine kadar teslim alınabilecek.