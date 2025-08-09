Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yangın Tehlikesine Karşı Eğitim Düzenliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı toplumsal bilinci artırmak için itfaiye eğitimi veriyor. Kandıra'da askeri personele yönelik düzenlenen tatbikatta teorik bilgi ve uygulamalı söndürme çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kurum ve kuruluş mensuplarına eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın risklerine karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum için eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Tecrübeli ve donanımlı personeliyle yangınlara karşı her an müdahale hazır olan itfaiye, aynı zamanda kurum ve kuruluşların tatbikat gerçekleştirmeleri için de destek veriyor.

Bu kapsamda Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından Kandıra'da görev yapan askeri personele yönelik yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Eğitime katılan 29 kişiye yangınla mücadeleye konusunda teorik bilgiler aktarıldı ardından uygulamalı söndürme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
