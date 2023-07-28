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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Şoförü Kaplumbağayı Kurtardı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför hareketiyle büyük takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför hareketiyle büyük takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Seyit Durak, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için hemen duran kaptan, araçları durdurarak kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılanırken o anlar araç kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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