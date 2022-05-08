Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 'Anneler Günü' için süslendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarını dantel, kilim ve kırlentle süsledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarını dantel, kilim ve kırlentle süsledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, Anneler Günü dolayısıyla bazı araçlarını dantel, kilim ve kırlent gibi eşyalarla donatarak, yolcu annelere sürpriz hazırladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anne eli değmiş gibi... Vefakar Ulaşımpark şoförlerimizden vefakar annelerimize..." ifadelerine yer verildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title