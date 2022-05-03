KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni protesto için Ankara'ya yürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan, işadamı İlhan Akkurt'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kıyak yaptığını ileri sürerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüyüşe geçti. Özkarhan, İlhan Akkurt ile büyükşehir belediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edeceğini söyledi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan, Akkurt Royal City sahibi İlhan Akkurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni şikayet etmek için bayram günü Ankara'ya yürüyüşe geçti. Özkarhan, Akkurt'un Başiskele Aydınkent'te yaptığı hafriyat çalışmasında dere yatağını doldurduğunu iddia etti. Akkurt'un kaçak hafriyatlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiğini söyleyen Özkarhan, Büyükşehir Belediyesi'nin Akkurt'a kıyak yaptığını ileri sürdü. Özkarhan'ın iddiasına göre, İlhan Akkurt 60 bin metreküplük hafriyat alanı almasına rağmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yalnızca 6 bin metreküplük alanın parasını tahsil etti. Daha önce İlhan Akkurt ile gayrimenkul dolandırıcılığı üzerinden husumet yaşayan Özkarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ve İlhan Akkurt'u protesto etmek için ilginç bir işe imza attı.

Belediyenin önünden bayram günü yürüyüşe başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasının önünden yürüyüşe başlayan İslam Özkarhan, Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar gideceğini söyledi. Özkarhan, yaptığı hiçbir görüşmeden netice alamadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ve İlhan Akkurt'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edeceğinin altını çizdi. Sırtına çantasını alan Özkarhan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlhan Akkurt'a kıyak yapmaktan ne zaman vazgeçecek?" pankartı da sırtına astı.

Özkarhan birkaç yıl önce, Akkurt'a komisyon karşılığı iki arazi aldığını, bu arazilerin karşılığında Akkurt'un da kendisine 3+1 ev vadettiğini ileri sürmüştü. İslam Özkarhan, bu evin önce 2+1'e küçüldüğünü, daha sonra evden 170 bin TL alacağı varken, 40 bin TL'sinin azaltıldığını dile getirerek hakkını almak istediğini söylemiş ve olayın peşine düşmüştü.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip derdimi Reis'e anlatacağım"

İlhan Akkurt'a belediye tarafından kıyak yapıldığını öne süren İslam Özkarhan, "İlhan Akkurt'un yaptığı kaçak hafriyatlarla alakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ramazan'dan önce sözlü olarak beyanlarda bulunmama rağmen netice alamadım. Büyükşehir Belediyesi'nde bana 6 bin metreküpün parasını ödediğini söylediler, ben orada 60 bin metreküp hafriyat olduğunu söyledim. Beni bir şekilde güzel ağırlıyorlar, çay, çikolata ikram edip gönderiyorlar. Başkanla görüşmek istedim özel kalem, 'Görüşemezsin' dedi. Ben de bu sabah protesto etmek amacıyla böyle bir yola başvurdum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip derdimi Reis'e anlatacağım. Bunları şikayete gidiyorum. Bu vesileyle reisle de görüşebilirsem ne mutlu bana. İş adamı İlhan Akkurt'a kıyak yapmalarını istemiyorum. Çünkü kıyak yapılacak bir insan değil. Tepki olarak da yürümeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bir şekilde kılıfına uyduruyorlar"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve Akkurt'un sırt sırta verip bir şekilde kılıf uydurduklarını söyleyen Özkarhan, "Ben oraya 50 tane hafriyatçı götürdüm, en az 60 bin metreküp hafriyat olduğunu söylediler. Dere yatağını dolduruyorlar, iki parsel yapıp önüne park yapıyorlar vs. Bir şekilde kılıfına uydurup, kanuna da uyduruyorlar. Bana söylüyorlar zaten 'Hiçbir şey yapamazsın, bir şey tutturamazsın, yorma kendini' diye. Fakat ben bu yolumdan vazgeçmeyeceğim. Bunları gidip Reis'e şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş protestosuna nasıl karar verdiğini de anlatan İslam Özkarhan, "İki gün önce nasıl bir protesto yapacağımı düşünüyordum. Youtube'da bir arkadaş tepki amaçlı Türkiye'yi gezmiş. Ben de 'Neden olmasın, yürürüm' diye düşündüm ve yola çıktım. Bu yoldan da geri dönmeyeceğim" dedi.