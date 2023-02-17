Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesindeki konut sorununa hızlı ve ekonomik çözüm

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, bu bölgelerde depremzedeler için hummalı bir çalışma başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir okulun bahçesine konteynerlara göre çok daha uygun olan prefabrik ev yaptı. 1 hafta gibi kısa sürede 100 adet prefabrik ev kurulumun toplam maliyeti 500 bin lirayı buldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde büyük hasar yarattı. Deprem bölgesinde enkaz çalışmaları sürerken, birçok kurum ise oradaki depremzedeler için seferber oldu.

DEPREMZEDELER İÇİN 100 ADET PREFABRİK EV KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bölge halkı için kolları sıvadı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önderliğinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulu'nun bahçesinekonteynerlara göre çok daha hızlı ve ekonomik olan 100 tane prefabrik ev kuruldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın desteğiyle hayata geçirilen projenin imalatı ve yerleştirmesi 3'er gün sürdü. Kısa bir süre içerisinde kurulan 100 adet prefabrik evlerin maliyeti 500 bin lirayı buldu. Tanesi 5 bin lira olan evlerin içerisinde yatak, ısıtıcı gibi bir ailenin ihtiyacı olabilecek tüm eşyalar da bulunacak.

KONTEYNERLARA GÖRE ÇOK DAHA HIZLI VE EKONOMİK

Projenin kurulumunda yer alan görevli, 100 aileye sıcak bir yuva olacak evleri, "Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği olarak 40 kişi buradayız. Herkes işletmesini kapatarak geldi buraya. Bölge halkının yaralarına, sıkıntılarına az da olsa bir nebze elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hızlı ve ekonomik olarak böyle bir yapı tasarladık. Hızlı bir şekilde kararını alıp uygulamaya başladık. 100 adet prefabrik ev yaptık. Bunların içerisinde 3-5 kişinin konaklayabileceği şekilde yataklar, ısıtıcı, battaniyeler ve elektrik tesisatı olacak. Bitmek üzere zaten, hemen AFAD bölge müdürüne teslim edeceğiz." sözleriyle anlattı.