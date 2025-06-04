Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Ulaşım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında ücretsiz seferler düzenleyecek. Bayram boyunca vatandaşların rahatça seyahat etmeleri amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, bayram boyunca ücretsiz olacak.

Bayram boyunca toplu taşıma sefer saatleri, "e-komobil" ve "kocaeli.bel.tr" adreslerinde belirtilen, pazar ve tatil günlerine göre düzenlenecek.

UlaşımPark bünyesindeki Hat 200, Hat 250, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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