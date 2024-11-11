Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz şeker (arı yemi) desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, kovan sayısına göre tespit edilen arı yemlerinin üreticilere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle kış mevsimindeki arı kayıplarının azaltılması, arıların ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesinin sağlanması, arıcılıkta karlılık ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Arıcılara daha önce yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir Belediyesinin, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağladığı aktarılan açıklamada, bu sene 169 ton arı yeminin yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, İzmit Perşembe Pazarı alanındaki dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Pekşen ve arıcıların katıldığı kaydedildi.