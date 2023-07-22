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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı İzmit'te Yürüyüş Düzenledi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit'te yürüyüş düzenleyerek vatandaşları marşlarla selamladı. Mehter takımını gören vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit'te yürüyüş düzenleyerek vatandaşları marşlarla selamladı. Mehter takımını gören vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Büyükşehir tarafından yeni baştan yapılan Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleştirilen yürüyüşte İzmitliler söylenen marşlara eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı yürüyüş, sıcak havaya rağmen ilgiyle takip edildi. Merkez Bankası önünden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüşü Meslek Lisesi önünde son buldu. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Güncel Haberler

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