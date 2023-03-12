Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde kurulan afet mutfağında hazırlanan yemekler afetzedelere ikram ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından tüm birimleri ve bağlı iştirakleriyle yaraları sarmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgeye destekleri sürüyor.

Belediyenin ilçede verdiği hizmetlerin başında yemek servisi geliyor. Büyükşehir ekipleri, Defne'ye kurduğu çadır kentin yanında konuşlandırdığı "afet mutfağı"nda vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Belediye iştiraklerinden Antikkapı AŞ, sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğle ve akşam da 3 çeşit 10 bin kişilik yemek hazırlıyor. Mobil afet tırı ise 15 bin ekmek üretiyor.