Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkının haklı mücadelesini, dünya kamuoyuna duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutladığını belirtti.

Kurumun, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki güçlü haber ağıyla yıllardır çok önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bundan tam 102 yıl önce o dönemler İzmit Sancağı sınırları içerisindeki Pamukova'da Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar tarafından kurulmasına karar verilen Anadolu Ajansının, Atatürk'ün onayı ile hayata geçmesi, her şeyden önce bir Kocaelili olarak bizleri onurlandırmaktadır. O gün temelleri Kocaeli'de atılan Anadolu Ajansı, bugün dünya çapında bir haber ajansı haline dönüşmüştür. Bu vesileyle Anadolu Ajansı camiasını tekrar tebrik eder, daha nice yıllar başarılı çalışmalarının devamını dilerim."