Kocaeli Büyükşehir, ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtımına başladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan il genelindeki 500 üreticiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor

BAŞKAN ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Son olarak, 2 bin çiftçiye 2000 ton gübre ve 120 ton yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği vererek, çiftçilerin yüzünü güldüren Başkan Büyükakın, yağlık ayçiçeği üreticilerine geçen ay bir müjde daha vererek, yüzde 50 hibeli gübre desteği verileceğini açıklamıştı. Büyükşehir Belediyesi, tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvıyağ üretimine artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçileri destekleme kararı almıştı.

500 ÇİFTÇİYE 360 TON AYÇİÇEĞİ GÜBRESİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan "Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" ile sıvıyağ üretiminin artırılması, ithalatın en aza indirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda destekten yararlanmak için talepte bulunan üreticiler, yağlık ayçiçeği gübrelerini, Kandıra Park Bahçeler Şefliği ile Kandıra Kayıplar, Derince İshakçılar, Kartepe Derbent ve İzmit tarım kredi kooperatiflerinden, ön teslim tutanakları ile teslim almaya başladı. Diğer bölgelerdeki dağıtımlar ise önümüzdeki hafta içinde başlayacak. Üreticiler, gübrelerini 29 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alabilecek. Üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"ÇİFTÇİ DOSTU BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İzmit Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celal Çobanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Tahir Büyükakın'ın önderliğinde hayata geçirdiği projelerle, özellikle yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği sayesinde, çiftçilerin üretmeye devam ettiğini belirterek, bu desteklerin Kocaeli ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Başkan Büyükakın'ın yağlık ayçiçeği tohumu ekimi yapan çiftçilere gübre desteği müjdesi verdiğini anımsatan Çobanoğlu, bununla ilgili talepte bulunan üreticilere gübrelerinin teslim edilmeye başlandığını aktardı. Çobanoğlu, Büyükşehir Belediyesinin, bugüne kadar çiftçilere gübre, tohum, mazot, modern sera kurulumu ve sera naylonu gibi pek çok destek verdiğini ve vermeye devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Hammaddesi ayçiçek olan yağlık ayçiçeği ekimini teşvik etmek ve üretimi artırmak amacıyla çiftçilerimize destek olunuyor. Ayçiçeği tohumu ekimi yapan çiftçilerimize de ayrıca bir gübre desteği veriliyor. Şu anda dağıtım devam ediyor. Tarımı ve çiftçiyi destekleyen Başkanımız Büyükakın, Türkiye'de emsal sayılabilecek projeleri hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir, çiftçiye gerçekten destek veren tek belediye diyebiliriz. Çiftçi dostu belediye başkanımıza, üreticilerimiz adına, kurumumuz adına, şahsım adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah böyle belediye başkanlarımızın sayısını arttırsın. Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Destek devam ettikçe, Kocaeli'de tarımsal üretimde artarak devam edecek."

"BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA"

Kandıra'da çiftçilik yapan Ersin Altaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli gübre desteği verdiği için, yaklaşık 40 dönüm araziye ayçiçeği ekeceğini dile getirdi. Desteklerin, çiftçiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Altaş, "Üreticiler olarak Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Daha önce de mazot desteği almıştım. Tahir Başkanımız mazot desteğini devam ettirirse çok güzel olur. Mazot fiyatları malum, arttı. Bu desteği devam ettirirse, çiftçi daha çok ekim yapar. Daha önce mısır desteğinden yararlanmıştım. Şimdi de ayçiçeği gübresi aldım. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman çiftçinin arkasında duruyor. Destek veriyor. Desteklerin artarak sürmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kandıralı üretici Orhan Eyidoğan ise gübre desteğinden dolayı çok memnun kaldığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu sene ayçiçeği, buğday, mısır ve arpa ekeceğim. Yaklaşık 25 dönüm arazime ayçiçeği ekeceğim. Büyükşehir Belediyesinin daha önceki desteklerinden de yararlandım. Belediyemizden çok memnunuz. Destek sürdükçe, biz de çiftçiliği sürdüreceğiz. Başka iller bu tür destekleri alamıyor. Tahir Başkanımıza her şey için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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