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Kocaeli Başiskele'deki tersanede çıkan yangında 4 personel yaralandı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir tersanede çıkan yangında 4 personel yaralandı. Yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan 4 personel tedaviye alındı.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 4 personel, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz yangın meydana geldi"

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede bulunan tersanelerde gemilerin inşa edildiğini aktaran Yavuz, "Daha önce de aynı yerde bir gemiyi suya indirmiş ve uğurlamıştık. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana geldi." diye konuştu.

Yavuz, olay yerine hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, yangında 2 personelin mahsur kaldığını, onları kurtarmaya çalışan personelin de dumandan etkilendiğini kaydetti.

Çalışmalar sonucu mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını dile getiren Yavuz, "İlk yardım ekiplerimiz süratle müdahale etmiş ve 4 kişinin hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu, diğerlerine göre biraz daha ağırdır. İl Sağlık Müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Temennimiz herhangi bir can kaybı olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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