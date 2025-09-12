Kocaeli Başiskele'deki Lojistik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler

Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
