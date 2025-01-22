Kocaeli Başiskele'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu sıkışan sürücüler ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 41 AOT 671 plakalı hafif ticari araç, Kullar Caddesi'nde aynı yönde seyreden M.Ö. idaresindeki 41 KD 121 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobildeki V.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.