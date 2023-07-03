Kocaeli Başiskele'de Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında mutfak bölümünde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Körfez Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın bacasından kaynaklandığı belirlenen yangın, mutfak bölümüne yayıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel