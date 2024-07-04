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Kocaeli Başiskele'de Lojmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lojmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı ve dairede ve çatı katında hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Subaşı Sokak'ta özel bir yurda ait 3 katlı lojmanın en üst dairesinde yangın çıktı. Büyüyen alevler çatıya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle daire ve çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Başiskele İtfaiye Kocaeli Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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