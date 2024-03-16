Kocaeli Başiskele'de İş Yerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki makine imalat, tamirat ve bakımı yapılan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İçeri giren ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklunun cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.