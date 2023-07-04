Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm Tesisi'nde Kimyasal Tepkime Sonucu Yoğun Duman Oluştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi, kimyasal tepkime sonucu yoğun duman oluşmasıyla gündeme geldi. Tesisi tahliye eden çalışanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dumanın dağılması sağlandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da tesiste inceleme yaparak bilgi aldı.