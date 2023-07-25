Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Başiskele İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title