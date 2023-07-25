Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.