Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, fabrika içinde bulunan malzemelere ve iş makinelerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel