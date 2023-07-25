Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, fabrika içinde bulunan malzemelere ve iş makinelerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.