Kocaeli Başiskele'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel