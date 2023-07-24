Kocaeli Başiskele'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar meydana geldi.