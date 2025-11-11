Kocaeli-Bakan Kacır: Teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde, yapay zeka, sağlık, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz. Kritik alanlarda araştırmaların sanayiye entegrasyonunu hızlandırırken, büyük bilimsel atılımlara ve mühendislik yeniliklerine dayanan derin teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilimpark ile TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi Açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla üniversitenin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve üniversite öğrencileri katıldı.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE DÖNÜŞÜMÜN İVME KAZANDIĞI BİR ÇAĞDAYIZ'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ölçekte dönüşümün ivme kazandığı bir çağdayız. Bu dönemde devletlerin gücü coğrafi büyüklükle veya doğal kaynak zenginliğiyle değil, bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle; bu bilgiyi teknolojiye, yeniliğe ve yüksek katma değere dönüştürebilme becerisiyle ölçülüyor. Teknolojinin yenilikçi sahalarında kapasite ve yetkinlik inşa eden ülkeler, sadece günümüzün değil geleceğin dünyasını da şekillendirme gücüne sahip oluyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda bilimi ve teknolojiyi kalkınma anlayışımızın ana ekseni haline getirdik. Bu vizyonun en güçlü dayanağı, hiç şüphesiz üniversitelerimizdir. Geçmişte bilimsel üretim bakımından oldukça kısıtlı imkanlara sahip bir ülkeyken; sayılarını 76'dan 208'e çıkardığımız üniversitelerimizle bilimsel araştırma ve eğitim kapasitemizi yükselttik. Üniversite sayımızdaki artışla birlikte bilimsel bilgi üretme yetkinliğimizi de katladık. Bakınız; bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktık. Ülkemizde uluslararası iş birlikli yayın sayısını 9 kattan fazla artırdık. Araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız için sunduğumuz desteklerin çıktısı bilimsel çalışmalar, fikri mülkiyet kapasitemizde muazzam bir ilerlemeyi beraberinde getirdi. Son 23 yıl içinde yıllık yerli patent başvuru sayımızı 414'ten 10 bin 186'ya, yerli patent tescil sayısını ise 73'ten 3 bin 390'a çıkardık" dedi.

'TEKNOFEST'LE GENÇLERİMİZE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME YOLCULUĞUNUN KAPILARINI ARALIYORUZ'

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni mümkün kılacak esas gücün gençler olduğunu ifade ederek, "Bu anlayışla, son dönemde gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında önlerini açacak pek çok adım attık. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde sunduğumuz yazılım, robotik, yapay zeka, elektronik ve tasarım gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerle geleceğin teknoloji üreten bireylerini yetiştiriyoruz. 2018'den bu yana her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST'le gençlerimize teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını aralıyoruz. TÜBİTAK burs ve yarışma programlarıyla öğrencilerimizin araştırma yapma kültürünü destekliyoruz. Girişimcilik destekleriyle gençlerin yenilikçi fikirlerini ticarileşebilir iş modellerine dönüştürmelerine olanak tanıyoruz. Bilim merkezleri aracılığıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimi eğlenceli bir şekilde deneyimlemesini sağlıyor, merak ve keşfetme duygularını canlı tutuyoruz. Bilim fuarları ile öğrencilerimizin özgün fikirlerini sergileyebilecekleri, paylaşabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri dinamik öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalarla; gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, üretken bireyler haline gelmelerine ve Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğinde aktif rol almalarına imkan tanıyoruz" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNİ DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ'

Kacır, teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde, yapay zeka, sağlık, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz. Kritik alanlarda araştırmaların sanayiye entegrasyonunu hızlandırırken, büyük bilimsel atılımlara ve mühendislik yeniliklerine dayanan derin teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız. Üniversitelerimizin tüm fonksiyonlarıyla birer kuluçka merkezi olarak çalışmasına destek olacağız. Akademisyenlerimizin Ar-Ge çıktılarının ürün ve hizmetlere dönüşmesi için mevcut teknoloji transfer mekanizmalarını güçlendireceğiz."