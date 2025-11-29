Kocaeli Açıklarında Yangın: 25 Mürettebat Kurtarıldı

1) KOCAELİ AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN; 25 MÜRETTEBAT KURTARILDI

25 MÜRETTEBAT LİMANA GETİRİLDİ, VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Kandıra açıklarında yanan tankerdeki 25 mürettebat Kefken Limanı'na getirildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere açıklama yaptı. Aktaş, açıklamasında şunları söyledi:

"17.00 sularında bugün Rusya'ya hareket etmekte olan gemide sebebi henüz tam netleşmemiş olmakla beraber bir yangın olayı meydana geldi. Yangın olayının meydana geldiği geminin konumu Kandıra ilçemize bağlı Kefken sahillerimizden 28 mil dışarıda. Olay duyulur duyulmaz. Hem Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığımız hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Sahil Güvenlik ekiplerimizle beraber hareket eden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler gemiye yanaştılar. İlk etapta amaç, mürettebatı kurtarmaktı. 25 mürettebat yangın içerisinden arkadaşlarımızın ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtulmuştur. An itibariyle de Kefken'de limanımıza varmışlardır. Olay duyulduğu anda burada konuşlanan ambulanslarımızla şu anda an itibariyle arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yapmakta ve sağlık kontrolünden geçirilmektedirler. Kendilerinden, kaptan ve kurtarma amacıyla giden arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi mürettebatta herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Tedavileri tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi'nde bulunacaklar. Orada tekrar bir kontrolden geçirildikten sonra diğer işlemler için gereği yapılacak. Olay duyulduğu andan itibaren hem karada hem denizde yapılması gereken işlemlerin hepsi yapılmıştır."

'YANGIN DEVAM EDİYOR'

Yangının devam ettiğini söyleyen Vali Aktaş, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ondan aldığımız bilgi de yangının devam ettiği, büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun Gemi'mizle römorkörün yangına müdahale etmek üzere olduğu bilgisi var. Yangına neyin sebep olduğuyla ilgili net bir bilgi yok. Daha netleşince açıklama yapılacak. Tüm ekiplerimiz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Sağlık, Jandarma, AFAD, UMKE, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tüm arkadaşlarımız buradalar. Büyük bir yangın. Gemideki görüntüleri hepimiz gördük. Büyük bir yangın olayı gerçekleşiyor. Oradan 25 kişiyi sağ salim kıyıya ulaştıran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Vali Aktaş, geminin mayına çarptığı iddialarıyla ilgili soruya, "Yok, o açıklamayla ilgili tüm araştırmalar bittikten sonra daha detaylı açıklama sanıyorum ilerleyen saatlerde yapılır" diye cevap verdi. Aktaş, Karadeniz'deki başka bir gemideki yangınla ilgili soruya da, "Başka bir tanker gemisinde de yangın çıktığı söyleniyor. O yangın bizim sınırlarımızda değil. Başka ilin kara sularında olduğunu biliyorum. Oradaki personelin de durumunun iyi olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.