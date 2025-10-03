Kocaeli Açıklarında Karaya Oturan Gemi İçin Yakıt Tahliyesi Başarıyla Gerçekleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Kefken açıklarında karaya oturan 'RAPID' gemisindeki 35 metreküp yakıtın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Süreçte denize sızıntı yaşanmadığı belirtildi.
