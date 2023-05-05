Kocaali, Sakarya'nın ata sporları merkezi oluyor

Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, başta geleneksel Türk okçuluğu olmak üzere Kocaali'yi, Sakarya'nın ata sporları merkezi haline dönüştürmek istediklerini bildirdi.

Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, başta geleneksel Türk okçuluğu olmak üzere Kocaali'yi, Sakarya'nın ata sporları merkezi haline dönüştürmek istediklerini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine geleneksel Türk okçuluğu kursu verildi.

Etkinlikte, öğrencilerle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilerle atış etkinliğine katıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Uçar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokole istinaden başta geleneksel Türk okçuluğu olmak üzere Kocaali'yi, Sakarya'nın ata sporları merkezi haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

Uçar, federasyonun merkezinin Antalya'da olduğunu ancak ulusal bir federasyon olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Kurum ve tesis açılışlarımızı gerçekleştiren bize her daim önderlik yapan Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan beyefendiye verdiğimiz sözler var. Elhamdülillah hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde ata sporlarına bu kadar önem verilmedi ve bu kadar etkin çalışmalar olmadı. Hem nitelik hem nicelik açısından çok mesafe kat edildi."

Kocaali'deki ilk geleneksel Türk okçuluğu kursunu Kocaali İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirdiklerini aktaran Uçar, "Sonbahar döneminde ise Kocaali Halk Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde tüm okullarda tanıtım faaliyetlerine geçmiş olacağız. Bir diğer müjdem ise Kocaali halkına hediye edilecek bir ata sporları etkinlik alanı projesi. Ata sporlarının tekrar ihyası sayesinde gençler kendi geçmişini merak ediyor ve öz güven tazeliyor." ifadelerini kullandı.

Uçar, projelerin hayata geçmesine destek veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.