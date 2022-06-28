KOCAALİ İLÇESİNDE DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Haberler

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KOCAALİ İLÇESİNDE DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAALİ İLÇESİNDE DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

SAKARYA'nın Kocaali ilçesindeki sağanak yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesindeki sağanak yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Kocaali Demiraçma Mahallesi'nde akşam saatlerindeki sağanak yağış etkili oldu. Demiraçma Deresi'nin taşması sonucu mahalleyi su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri sel suları altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi de evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye gelen AFAD ve kurtarma ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Evlerinden atahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Belediye ekipleri ise su basan bölgelerde çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KOCAALİ (Sakarya),


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