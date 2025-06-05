Kocaali'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaali'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya savrulup takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya savrulup takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Karasu- Akçakoca Karayolu Kocaali Beşevler sapağında meydana geldi. Eşi Sevilay Avcı (61) ile İstanbul'dan Kocaali Demiraçma Mahallesinde bulunan evlerine giden Atilla Avcı (62) yönetimindeki 54 FJ 958 plakalı ticari minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Devrilen minibüste sürücü Atilla Avcı yaralanırken, eşi Sevilay Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atilla Avcı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Sevilay Avcı'nın cenazesi de hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.