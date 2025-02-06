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Kocaali'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 25 Araç Kurtarıldı

Kocaali'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 25 Araç Kurtarıldı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 25 araç yoğun çalışmalarla kurtarıldı. Kocaali ile Hendek arasındaki dağ yolu kapandı, ancak tüm grup yolları ulaşıma açıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kocaali ile Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı yolu ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalanlar, Kocaali Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Kocaali Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 42 grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 80 kişilik ekibin 40 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren Sakarya genelinde sahada çalıştığı belirtilerek, 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığı ve şehirde kapalı grup yolu kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, tuzlama çalışmalarının da devam ettiği ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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