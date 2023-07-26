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Kocaali'de freni boşalan otomobil istinat duvarından yola düştü

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Koğukpelit Mahallesi Akçaköy mevkisinde A.S. idaresindeki 54 AAT 981 plakalı aracın frenin boşalması sonucu 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek ters döndü. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanmayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kocaali ilçesinde freni boşalan otomobil istinat duvarından yola düştü.

Koğukpelit Mahallesi Akçaköy mevkisinde A.S. idaresindeki 54 AAT 981 plakalı aracın frenin boşalması sonucu 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanmayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel

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