Kocaali'de caddedeki ağaca toplanan arı kolonisi kovana aktarıldı - Haberler

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde erik ağacında toplanan arı kolonisi, arı üreticisi Fatih Cinbat'ın yardımıyla kovana aktarıldı.

Yaylı Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki erik ağacında arıların toplandığını gören bir vatandaş, arı üreticisi Fatih Cinbat'ı aradı.

Caddeye gelen Cinbat, boş kovan alarak, erik ağacına oğul veren koloniyi kovana aktardı.

Arı üreticisi Fatih Cinbat, gazetecilere, bal arılarının, çoğalma iç güdüsüyle yeni koloni oluşturmak için bir kısım işçi arıyla kovanı terk ettiğini ve oğul verme işlemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunun nedeni havaların sıcaklığı ve besin kaynaklarının bol olmasıdır." dedi.

Cinbat, daha sonra kovana aldığı arı kolonisini arı kovanlarının olduğu bölgeye bıraktı.