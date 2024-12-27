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Koca Reis Memduh İmer 103 Yaşında Hayatını Kaybetti

Koca Reis Memduh İmer 103 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Cide'de 30 yıl Belediye Başkanlığı yapan Memduh İmer, 103 yaşında hayatını kaybetti. İmer, 1954 ile 1984 yılları arasında ilçeye liderlik etmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Cide'de 30 yıl Belediye Başkanlığı yapan Memduh İmer, 103 yaşında hayatını kaybetti.

İlçede "Koca reis" olarak bilinen ve 1954 ile 1984 yılları arasında başkanlık yapan İmer, yarın ilçede toprağa verilecek.

İlçede "Çaya geliyoruz" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Cide İlçe Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Ferruh Karayel'i makamında ziyaret etti.

Ferruh Karayel, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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