Koca Çınarlar 18 Mart kahramanlarını andı

ÇANAKKALE (Bültenler) - Anma töreni düzenleyen Koca Çınarlar, kendi yazdıkları şiir ve kompozisyonları okudu.

Anma töreni, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili kendi yazdıkları şiir ve kompozisyonları okuyan Koca Çınarlar, Zaferin kahramanlarını da unutmadı. Koca Çınarlar, yine kendi yazdıkları piyesle Zaferi ve Zaferin Kahramanlarını anlattı.

Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde, Koca Çınarlar Zaferin kahramanlarından "Seyit Onbaşı", "Nezahat Onbaşı", "Mehmet Çavuş", "Halide Onbaşı" ve "Kınalı Hasan"ın adlarını taşıdıkları dövizlere yazarak, kahramanları bir kez daha yâd etti.

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